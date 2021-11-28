٢٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84558774
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Dossier

امير عبداللهيان:

اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين ايران وتركيا يعقد خلال زيارة اردوغان لطهران

اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين ايران وتركيا يعقد خلال زيارة اردوغان لطهران

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا سيعقد خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى طهران.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء الاحد: ان العلاقات بين البلدين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا تاريخية وقد اتفق الرئيسان على عقد اجتماع اللجنة العليا خلال زيارة السيد اردوغان الى طهران.

واكد وزير الخارجية الايراني بان اللقاء بين الرئيسين الايراني والتركي الذي عقد في عشق آباد سادته اجواء ودية للغاية.

واضاف: انه تم البحث والاتفاق خلال اللقاء حول التنمية الشاملة للعلاقات وازالة بعض العقبات التي تعترض سبيلها.

يذكر انه جرت محادثات بين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان الاحد في العاصمة التركمنستانية عشق آباد على هامش اجتماع القمة الـ 15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".

انتهى ** 2342  

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