اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين ايران وتركيا يعقد خلال زيارة اردوغان لطهران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء الاحد: ان العلاقات بين البلدين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا تاريخية وقد اتفق الرئيسان على عقد اجتماع اللجنة العليا خلال زيارة السيد اردوغان الى طهران.

واكد وزير الخارجية الايراني بان اللقاء بين الرئيسين الايراني والتركي الذي عقد في عشق آباد سادته اجواء ودية للغاية.

واضاف: انه تم البحث والاتفاق خلال اللقاء حول التنمية الشاملة للعلاقات وازالة بعض العقبات التي تعترض سبيلها.

يذكر انه جرت محادثات بين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان الاحد في العاصمة التركمنستانية عشق آباد على هامش اجتماع القمة الـ 15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".

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