وزير الصناعة الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا

وقال فاطمي امين في تصريح له الاحد قبيل توجهه الى سوريا على راس وفد اقتصادي رفيع المستوى: ان لايران اواصر ثقافية واجتماعية عميقة مع سوريا الا ان العلاقات في المجال الاقتصادي ضعيفة ولا بد من الرقي بها.

واضاف: ان لنا في سوريا خطوط لانتاج الادوات المنزلية والسيارات حيث يمكن تفعيلها.

واشار الى ان سوريا تشهد الان عملية اعادة اعمار وقال: انه بالامكان توظيف استثمارات جيدة بهذا المجال في سوريا.

واضاف: ان سوريا على اعتاب العودة للجامعة العربية ولو تمكنا من تدشين صناعات تجميع فيها فبالامكان الاستفادة من التجارة الحرة بين الدول العربية لتوسيع صادراتنا لتشمل مصر والاردن ايضا.

ومن ضمن برامج زيارة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني افتتاح المعرض الايراني الخاص في دمشق وعقد اجتماع اللجنة الصناعية والتجارية الايرانية السورية المشتركة.

انتهى ** 2342