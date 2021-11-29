نجاح مفاوضات فيينا يتوقف على تغيير السلوك الأمريكي

وقالت «ايرينا فيودوروفا" الیوم الاثنین في تصريح خاص لارنا: ان البلطجة الامریکیة تعرقل المفاوضات معها حتي تجعلها معقدة للغاية سواء حول برنامج إيران النووي أو باقي القضايا الدولیة.

وتابعت ان الولايات المتحدة لا تريد إجراء محادثات مع أي دولة من منطلق المساواة ، ولهذا السبب نری تصاعد التوترات بين واشنطن ودول كبرى كروسيا والصين ویمکن القول إن الأميركيين ليسوا مفاوضين جيدين.

وقالت: نلمس هذه البلطجیة الامریکیة أيضًا في مفاوضات فيينا، ومن المتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي إليها بشروط مسبقة لا يقبلها الطرف الآخر.

وانتقدت سلوك الولايات المتحدة في مختلف القضايا ، وقالت: يتصرف المسؤولون الأمريكيون کالدائنين في العديد من القضايا، کأن الجميع مدين لهم، ويحبون التصرف كقضاة لأنهم يحكمون على قضايا مهمة کالديمقراطية وحقوق الإنسان فيما يكره العديد من دول العالم هذا النهج المتغطرس ویعتقد أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالقيام بهذه التصرفات.

واوضحت ان امریکا نفسها تعاني من العديد من المشاكل، و من الافضل ان تتخذ إجراءات لحل مشاكل بلادها بما في ذلك القضاء على التمييز العنصري ، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الكبرى.

ودعت دول مجموعة 4 + 1 الی إقناع الولايات المتحدة بتغيير نهجها في الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا ، مؤکدة ان قضية مهمة للغاية، وإذا تم تجاهلها فإن نجاح المفاوضات سيبدو بعيد المنال.

وأعربت عن أملها في وقوف روسيا والصين خلال مفاوضات فيينا بوجه طموحات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين يتبعون سياسات البيت الأبيض بشكل أعمى في كثير من الحالات.

وصرحت: لن توافق إيران إلا على المفاوضات التي تؤدي إلى نتائج معينة. موضحة : ان إيران تتوقع رفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد ، وإذا لم تتم تلبية مطلب طهران هذا ، فلن توافق على مواصلة المفاوضات.

وقالت إن المسؤولين الإيرانيين صرحوا بأنهم عازمون على إنجاح المحادثات ، وإذا كانت الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، تتصرف بعقلانية، هذه الجولة من المفاوضات ستتمخض عن نتائج إيجابية، داعیة الأطراف المتفاوضة الی تركيز جهودهم لتحقيق هذه النتيجة.

وفي جانب اخر من الحوار أشار ت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمية والضغط العام الأمريكي على الرئيس جو بايدن بشأن ارتفاع أسعار الوقود، مؤکدة إنه من المتوقع أن يغير الجانب الأمريكي في مفاوضات فيينا نهجه للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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