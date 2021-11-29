٢٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84559708
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مصدر مطلع : ايران تحتل المركز الاول عالميا في مجال الشفاء من كورونا

مصدر مطلع : ايران تحتل المركز الاول عالميا في مجال الشفاء من كورونا

طهران / 29 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - اعلن رئيس مركز الاستشهاد المرجعي للعلوم والتكنولوجيا "محمد جواد دهقاني"، ان ايران احتلت المركز الاول على مستوى العالم، بعد ان سجلت خلال الشهر الاخير اكبر نسبة من حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

واوضح "دهقاني" في تصريح له اليوم الاثنين، انه وفقا لآخر التقارير والاحصائيات الدولية بشأن جائحة كورونا، فقد بلغت حالات الشفاء من هذا الفيروس الوبائي في ايران خلال الشهر الماضي 169.6 بالمئة.

واضاف، ان ايران بهذه النتيجة تقف بالمركز الاول من حيث تسجيل حالات الشفاء التي تجاوزت حد الاصابات باالمرض الوبائي على مر الايام الثلاثين الماضي في البلاد. 

يذكر ان وزارة الصحة الايرانية اعلنت، في بيانها الصادر اليوم الاثنين بشأن مستجدات فيروس كورونا داخل البلاد، ان حالات الشفاء بلغت 5 ملايين و873 و441 حالة، وان حجم التطعيم ضد هذا الفيروس الوبائي في ايران بلغ 108 مليون جرعة، لحد الان.

انتهى ** ح ع 

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