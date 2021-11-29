قائد الثورة يعين رئيسا جديدا لمنظمة الإعلان الإسلامي

وافاد المصدر نفسه، ان قرار سماحة قائد الثورة في هذا الخصوص جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ان المجلس التنسيقي للإعلان الإسلامي، يشكل احد المؤسسات الرسمية الفاعلة والمؤثرة على مر العقود الماضية في ايران، ومصدرا لرفع المستوى المعرفي والتطلعات السامية في سياق تخليد ذكريات ومناسبات الثورة الاسلامية؛ ولطالما قدم في ظل الادائرة الناجحة لسماحة "اية الله جنتي" (دامت بركاته) خدمات ثمينة الى البلاد.

اليوم وفي ضوء استقالة اية الله جنتي، اذ اُعرب عن شكري وتقديري البالغين لجهود سماحته، اعيّن "حجة الاسلام الشيخ محمد حسين موسى بور" (دام توفيقه)، لتولي ادارة هذا المجلس.

والمتوقع هو ان يمضي المجلس على نهج وخطى زعاماتنا الدينية الاجلاء، وفي سبيل الترويج والترسيخ للشعارات السامية وايصال النداء الصادق والوثيق الى قلوب مخاطبيه؛ وهو ما انطلق عليه المجلس و واصل السير على اساسه، الامر الذي يستدعي ايلاء المزيد من الاهتمام بذلك.

ونصيحتي في هذا الخصوص، هي ان يتم اضفاء الطابع الشعبي على المناسبات مع تفعيل دور المساجد والمؤسسات المدنية وتجنيد طاقات الشباب الثوري ومبادراتهم؛ سائلا الباري تعالى ان يمنّ على (السيد موسى بور) بالموفقية، كما اجدد شكري للسيد جنتي.

انتهى ** ح ع