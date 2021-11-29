انطلاق مفاوضات فيينا مع التركيز على الغاء الحظر الظالم عن ايران

وافاد موفد "ارنا" الى موقع الحدث، بان الاجتماع الحالي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، بدا اعماله اليوم الاثنين على مستوى مساعدي الوزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية لدى وزارة الخارجية الايرانية وسائر الدول الاعضاء في مجموعة 4+1.

ويرأس هذا الاجتماع مساعد الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا".

كما يراس الفريق الايراني المفاوض، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" الذي وصل الى فيينا امس الاحد.

وفي تصريحه للصحفيين على اعتاب الاجتماع امس، قال باقري كني : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها عزيمة جادة واستعدت بقوة لخوض المفاوضات بهدف الغاء الحظر اللاقانوني والظالم.

ومن خلال نظرة عابرة على التشكيلة الجديدة للفريق الايراني المفاوض، ستتضح هذه الارادة الحازمة لدى حكومة "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"؛ التي اكدت مرارا على محور اللغاء الحظر الاميركي اللاقانوني "كنقطة البداية" للجولة الجديدة من المفاوضات النووية.

انتهى ** ح ع