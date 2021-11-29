رئيس مكتب الرئاسة : ايران الاسلامية لن تتراجع عن مطلبها في الغاء الحظر

وقال "اسماعيلي" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : لقد اعلنا عن موقفنا وطالبنا بالغاء الحظر الذي فرض منذ البداية بناء على اساس ظلم واستكبار امريكا وحلفائها، ضدنا.

وعلى صعيد اخر، نوه رئيس مكتب الرئاسة بتضحيات العلماء الايرانيين الذين ارتقوا شهداء في سبيل اعلاء ورقي الوطن؛ قائلا : ان الشهيد "محسن فخري زادة" كان احد الشخصيات العلمية البارزة والمبدعة بشتى المجالات النووية والدفاعية في ايران.

واضاف، "ان المسيرة العلمية التي انشئت ببركة دماء شهدائنا العلماء، سوف لن تتوقف باستشهادهم"؛ مؤكدا ان "التقنية النووية والدفاعية في ايران قائمة على بنى وطنية وطاقات شبابنا الذين تخرجوا من مدرسة الشهيد سليماني والشهيد فخري زادة والشهيد احمدي روشن والشهيد طهراني مقدم".

وعودة الى موضوع المفاوضات النووية في فيينا، شدد اسماعيلي بالقول : ينبغي على مجموعة 4+1 الدولية وحلفائها ان تدرك بان ايران الاسلامية لن تتراجع عن مطلبها في الغاء الحظر.

واضاف، "نحن نطالب بالغاء الحظر واعطاء ضمانات من قبل المجتمع الدولي مفادها ان الجميع يرفض هذا الحظر الجائر".

انتهى ** ح ع