حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

وافاد مراسل "ارنا" في قطاع غزة، ان حركة الجهاد الاسلامي اصدرت بهذا الشأن بيانا، جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تشيد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالخطوة والموقف المتميز والشجاع لوفد مجلس الشورى الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العام لاتحاد البرلمان الدولي المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي تمثل في انسحاب الوفد الإيراني رفضاً لوجود الوفد الصهيوني وتزامناً مع إلقاء كلمة رئيس وفد الاحتلال، الإرهابي القاتل "آفي ديختر".

إن هذه الخطوة تمثل موقف الجمهورية الإسلامية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إصراراً على رفض إيران الاعتراف بكيان الاحتلال الصهيوني.

وإن هذه الخطوة تمثل موقفاً عملياً من الجمهورية الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

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