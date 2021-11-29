ختام اليوم الاول من المفاوضات النووية بين ايران و4+1

وافاد موفد "ارنا" من موقع الحدث، ان نائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا" الذي تراس هذا الاجتماع، سيدلي بتصريحات للصحافيين حول النتائج التي تمخضت عنه.

وفي سياق متصل، نشر سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" عقب ختام الاجتماع تغريدة عقب هذا الاجتماع، صرح فيها : ان المشاركين في هذا الاجتماع "الذي بدا بنجاح تام" تباحثوا بشأن اتخاذ خطوات لاحقة على وجه العجالة.

ويمثل الجمهورية الاسلامية في هذه المفاوضات وفد ايراني بتشكيلة قانونية واقتصادية قوية، في سياق الهدف الرئيسي الذي تؤكد على طهران وهو الغاء كامل الحظر الظالم عن الشعب والحفاظ على مصالحه.

الى ذلك، كتب وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" في مدونة على ضوء الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم نقض العهود قبال الاتفاق النووي من جانب الغرب، لكنها اعلنت من جديد وفي سياق نواياها الحسنة وهدفها الغائي المتمثل في الغاء الحظر الاحادي وغير القانوني، عن استعدادها لخوض مفاوضات قائمة على النتيجة ومن اجل التوصل الى اتفاق جيد مع 4+1.

وشدد امير عبد اللهيان، ان الهدف الغائي من هذه المفاوضات هو استيفاء حقوق الشعب الايراني والغاء كامل الحظر الاحادي والعابر للحدود الاقليمية الذي تفرضه امريكا المنسحبة من الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع