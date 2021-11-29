ايران حاضرة بإرادة جدية ومن اجل التوصل الى اتفاق مؤثر في مفاوضات فيينا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "امير عبداللهيان" ادلى بهذه التصريحات خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية، ممثل الرئيس الروسي الخاص بشؤون الشرق الاوسط وافريقيا "ميخائيل باغدانوف"، الذي يزور طهران حاليا.

ولفت وزير الخارجية الى القمة الاخيرة لقادة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، في عشق اباد؛ معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون الاقليمي ومنوها بالنتائج المثمرة المنبثقة عن مباحثات رئيس الجمهورية مع نظرائه لدى الدول الاعضاء.

كما اثنى امير عبداللهيان على دور روسيا الفاعل خلال مفاوضات فيينا؛ قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك في مفاوضات فيينا انطلاقا من ارادة جادة وفي سياق التوصل الى اتفاق جيد ومؤثر.

وزير الخارجية، نوه في هذا اللقاء، بـ "النتائج المؤثرة والبناءة" الناجمة عن التعاون الايراني الروسي حيال قضايا المنطقة؛ معلنا استعداد طهران لاستضافة قمة رؤساء الدول الراعية لمفاوضات حل الازمة السورية في صيغة استانا، كما نوه بالمواقف المشتركة التي تجمع بين ايران وروسيا في هذا الخصوص.

كما رحب امير عبداللهيان، باقتراح نائب وزير الخارجية الروسي حول التعاون بين موسكو وطهران في مجال مكافحة كورونا.

انتهى ** ح ع