باقري يؤكد عزم ايران على الوصول الى تفاهم عادل في مفاوضات فيينا

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات رفع الحظر التي جرت عصر الاثنين في فيينا بين مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني علي باقري كني ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

وشرح باقري موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واكد ضرورة الغاء كل اجراءات الحظر الاميركية اللاانسانية والقسرية المفروضة على الشعب الايراني وقال ان من المضرروي ان تدرج قضية رفع الحظر كاولوية اولى.

واشار رئيس الوفد الايراني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت التزامها بتعهداتها عمليا، مؤكدا عزم وارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية على الوصول الى تفاهم عادل يضمن مصالح ايران المشروعة.

ونوه باقري الى مزاعم بعض الاطراف الغربية حول احياء الاتفاق النووي وقال، انه مادات آلية الضغوط القصوى الاميركية تتنفس فمن العبث الحديث عن احياء الاتفاق النووي.

ولفت كبير المفاوضين الايرانيين الى ذكرى استشهاد العالمين النوويين شهرياري وفخري زادة، وحيا ارواح جميع شهداء البلاد النوويين.

وتقرر في هذا الاجتماع الذي جرى في جواء مهنية وجدية، الاتفاق على عقد اجتماع فريق العمل لالغاء الحظر صباح غد الثلاثاء.

انتهى ** 2342