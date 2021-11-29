سباهان اصفهان يواصل صدارته للدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت الاثنين في اطار الجولة السابعة من الدوري في استاد "نقش جهان" في اصفهان سجل هدفي الفوز شهريار مغانلو في الدقيقتين 30 و 56 .

وفي اطار هذه الجولة ايضا واصل برسبوليس حامل اللقب صحوته بفوزه الصعب على ضيفه نفط مسجد سليمان بهدف وحيد سجله مهدي عبدي في الدقيقة 50 من المباراة.

فيما واصل استقلال طهران نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه صنعت نفط آبادان بهدف لمثله.

سجل مهدي حنفي لصنعت نفط في الدقيقة الثامنة لكن أمير حسين حسين زاده نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وفي مباراتين اخريين جرتا في الجولة ذاتها فاز كل كهر سيرجان على بيكان 1-0 ومس رفسنجان على هوادار 1-0 ايضا.

وبهذه النتائج واصل سباهان صدارته للدوري برصيد 16 نقطة يليه برسبوليس في الوصافة برصيد 14 نقطة ومن ثم كل كهر سيرجان واستقلال طهران برصيد 13 نقطة لكل منهما.

انتهى ** 2342