سلة ايران تجدد الفوز على البحرين في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

مثل ايران في التشكيلة الاساسية كل من: سجاد مشایخي، بهنام یخجالي، محمد جمشیدي، ارسلان کاظمي، محمد حسن ‌زادة.

وتمكنت ايران من الفوز في اشواط المباراة الاربعة كالتالي: 24-17 و 25-18 و 23-15 و 28-14 .

وكان المنتخب الوطني الايراني قد فاز على نظيره البحريني في طهران يوم الجمعة بنتيجة (82-66).

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 32 منتخبا مقسمة على النحو التالي: 12 من قارة أوروبا و7 من الأميركيتين و5 من أفريقيا و8 من آسيا منها البطاقات الممنوحة للدول المستضيفة حيث تم منح بطاقتين للفلبين واليابان.

كما منحت البطاقة الثالثة لإندونيسيا لكن شريطة احتلالها أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة آسيا 2021، وفي هذه الحالة ستحصل بقية فرق آسيا فرصة التنافس على 5 مقاعد من خلال التصفيات، وفي حال لم تتمكن إندونيسيا من تحقيق الشرط لن يتم منحها بطاقة التأهل، وسيكون هناك 6 مقاعد لمنتخبات آسيا من خلال التصفيات.

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