عضوية ايران في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ 26 الذي عقد الاثنين في لاهاي حيث تمت المصادقة بالاجماع على عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية لفترة عامين في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية الذي يعد احد الاركان المهمة للمنظمة.

وكانت اميركا وبعض الدول المواكبة لها قد سعت عبر فرض الضغوط لمنع عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجلس التنفيذي وتسلم مناصب بالمنظمة.

وتتولى الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحاضر مسؤولية الدائرة الاسيوية في المنظمة.

يذكر انه فضلا عن الجمهورية الاسلامية الايرانية تم خلال الاجتماع المصادقة ايضا على عضوية العراق وباكستان وماليزيا في المجلس التنفيذي للمنظمة، التي تضم 193 عضوا، للفترة من 2022 الى 2024 .

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