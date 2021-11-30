ترانزيت البضائع الأجنبية من إيران يسجل رقما قياسيا في نوفمبر

وذكر المتحدث باسم دائرة الجمارك "السيد روح الله لطيفي" أنه تم في الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري ترانزيت 8 ملايين و 101 ألف طن من البضائع الأجنبية عبر إيران وكان لشهر نوفمبر حصة الاسد حيث بلغت كمية السلع التي تم ترانزيتها عبر ايران مليون و 153 ألف طن ليسجل رقما قياسيا جديدا في السنوات الثلاث الماضية لشهر واحد بينما بلغ إجمالي الترانزيت الخارجي في عامي2020 و2019 سبعة ملايين و 500 ألف طن سنويا.

وبشأن حجم التبادل التجاري الخارجي في نوفمبر قال:بلغ حجم التبادل التجاري "في هذا الشهر 11 مليونا و 592 ألف طن من البضائع بقيمة ثمانية مليارات و 319 مليون دولار ، مما يدل على نمو قيمته بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

انتهى** 1453

