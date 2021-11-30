وزارة الصحة : 119 وفاة جديدة بكورونا في ايران

واضافت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي كورونا داخل البلاد، ان الفحوصات التي اجريت منذ امس الاثنين لغاية اليوم، سجلت 4 الاف و253 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس في ايران الى 6 ملايين 117 الفا و445 شخصا.

وعن حالات الشفاء من مرض كورونا، فقد نوّه البيان بأن اجمالي عدد المتعافين في ايران ارتفع الى 5 ملايين و883 الفا و470 شخصا.

كما اشارت وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم، الى توزيع 105 ملايين و892 الفا و663 جرعة (بما يشمل الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد؛ لحد الان.

انتهى ** ح ع

