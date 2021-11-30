زلزالان بقوة 4.5 و4.1 درجة يهزّان محافظة زنجان شمال غربي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، ان الحادثين وقعا مساء اليوم الثلاثاء، في ضواحي مدينة زرين رود المتاخمة لمحافظتي قزوين وهمدان (غرب)، وفي عمق 10 امتار من سطح الارض.

وبحسب المصدر ذاته، ان اقرب المناطق الى هذين الزلزالين، محافظة زنجان على بعد 106 كم ومحافظة همدان (غرب) على بعد 109 امتار.

وفي سياق متصل، دعا مدير مركز الطوارئ في محافظة زنجان "صفي الله كرامتي"، اهالي مدينة "زرين رود" الى عدم البقاء في منازلهم ليلا تحسبا لتداعيات الزلزال.

واكد كرامتي في تصريح لمراسل "ارنا"، ان جميع الفرق الاغاثية والطبية متواجدة حاليا في منطقة الحادث وتقدم خدماتها الى المواطنين هناك.

وصرح هذا المسؤول، بانه لم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الخسائر الناجمة عن هذين الحادثين.

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