الوفد الايراني يواصل مشاوراته في اليوم الثاني من مفاوضات فيينا

فقد التقى مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، رئيس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا، حيث تباحث الجانبان حول نتائج اجتماع الامس وكيفية مواصلة المفاوضات.

من جانبه التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، محافظ البنك المركزي النمساوي هولتزمان، حيث جرى البحث بين الجانبين حول التعاون القائم وارضيات تعزيز وتطوير العلاقات البنكية والمالية.

وقبل ذلك اجتمع فريق العمل لرفع الحظر على مستوى الخبراء وبحضور مندوبي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي.

وفي الاجتماع شرح المفاوضون الايرانيون وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدموا مقترحات جديدة حول كيفية التقدم بالمفاوضات، واكدوا ضرورة الرفع المؤثر للحظر ضد الشعب الايراني وحثوا سائر الاعضاء على المشاركة البناءة في المفاوضات.

وفي الاجتماع اعلن مندوبو سائر الدول الاستعداد والجدية للتعامل في موضوع رفع الحظر.

يذكر ان الجولة الجديدة من المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" انطلقت امس الاثنين في فيينا ويركز الوفد الايراني برئاسة مساعد الخارجية علي باقري على موضوع رفع الحظر الظالم.

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