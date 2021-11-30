القنصل الايراني في لاهور يلتقي رئيس حزب "مسلم ليغ"

وافاد تقرير لمكتب وكالة "ارنا" ان ناظري التقى الثلاثاء في لاهور مركز ولاية البنجاب محمد شهباز شريف رئيس حزب "مسلم ليغ" وزعيم المعارضة في مجلس النواب الباكستاني.

وقال ناظري، خلال الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين في الحزب الباكستاني، إن الحكومة الايرانية الجديدة تركز في سياساتها الخارجية على توطيد العلاقات مع بلدان الجوار.

واعتبر الظروف الجارية بمثابة فرصة مناسبة للدفع بمشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان وتنمية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ولفت الى ان المحافظات الايرانية تولي اهتماما بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية مع الولايات الباكستانية لاسيما البنجاب.

وشدد على أهمية تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين إيران وباكستان ، وقال: يمكن للبنجاب والمحافظات الإيرانية إجراء تعاون مشترك في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات ومنتجات اللحوم وقطاعات الصناعة والمشاريع الاستثمارية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين ولاية البنجاب الباكستانية والمحافظات الايرانية.

من جانبه نوه رئيس حزب "مسلم ليغ" الى زياراته المتعددة لايران ومنها الى مدينة مشهد المقدسة بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) واشار الى المشتركات التاريخية والثقافية والشعبية والدينية والجغرافية بين البلدين الجارين وقال: ان علاقات باكستان مع ايران تحظى بالاهمية ولها جذور ودية واخوية عميقة.

واكد شهباز شريف اهمية التعاون بين البلدين ومن ضمنه تعزيز العلاقات بين ولاية البنجاب والمحافظات الايرانية واضاف: ان تقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية في الادارة المدنية وتطوير البنية التحتية مشجع كثيرا ويتوجب ان تستفيد باكستان من هذه الفرصة.

واعتبر تعزيز التعاون التجاري بين ايران وباكستان وتوظيف الاستثمارات المشتركة خاصة مشاركة البلدين في تاسيس مسلخ مجهز بتكنولوجيا حديثة في مدينة لاهور مؤشرا للعلاقات الجيدة بين البلدين الجارين.

انتهى ** 2342