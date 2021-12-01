وفد زيمبابوي يزور واحة "برديس" التكنولوجية بطهران

وخلال زيارة الوفد الزيمبابوي التي جرت الثلاثاء قدّم رئيس مركز تنمية التجارة التكنولوجية في واحة "برديس" تقريرا حول تعاون الواحة مع دول القارة الافريقية، معلنا الاستعداد لنقل التكنولوجيا الى زيمبابوي.

كما اعلن ميلاد صدر خانلو استعداد واحة "برديس" التكنولوجية للانتاج المشترك بين شركات الواحة والشركات الزيمبابوية.

واقترح رئيس واحة "برديس" ارسال وفد من الواحة الى زيمبابوي وهو الامر الذي لقي ترحيب مساعد وزير الخارجية والتجارة الخارجية الزيمبابوي الذي وصف نشاط الواحة بانه مدهش وقال: ان موضوع طلبنا من مسؤولي واحة "برديس" هو نقل خبرات هذه الواحة الى زيمبابوي بشان استقطاب الكوادر المتخصصة لمثل هذه الاجواء

وقال ديفيد موسابانيا حول طاقات التعاون بين الجانبين: لو تمكنت شركات واحة "برديس" التكنولوجية من تحقيق الانتاج في زيمبابوي فسيكون بامكانها الوصول الى سوق افريقيا البالغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وتفقد اعضاء الوفد الزيمبابوي عن كثب المعرض الدائم لمنتوجات واحة "برديس" التكنولوجية ومعرض المعدات والاجهزة الطبية.

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