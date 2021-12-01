توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المسح الجيولوجي الإيرانية وغرفة المناجم في مالي

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تزامنا مع زيارة رئيس غرفة المناجم في مالي لمركز البحوث التطبيقية للمسح الجيولوجي الايراني.

وتنص المذكرة التي وقعها رئيس غرفة مناجم مالي "بونا عبدوالايه" ونائب وزير الصمت ورئيس منظمة الاستكشاف الجيولوجي علي رضا شهيدي على تبادل الخدمات العلمية والبحثية والتقنية.

وافاد التقرير إن الهدف من توقيع هذه المذكرة هو تبادل القدرات العلمية والفنية للجانبين في مجالات إعداد الخرائط الجيولوجية بمقاييس مختلفة، والتنقيب عن المعادن الفلزية وغير الفلزية باستخدام المعدات والتقنيات الحديثة، والتعاون في مجال الجيولوجيا في مختلف فروعها البيئية والمائية، والهندسية،والطبية.

وحضر الاجتماع كل من سفير ايران لدى مالي "حسين طالشي صالحاني" وكبير مستشاري غرفة التعدين في مالي "كوناتي ديالى"و المستشار الاقتصادي لغرفة التعدين في مالي غويندو باكاري ومجموعة من الممثلين والمدراء من منظمة الاستكشاف الجيولوجي.

انتهى** 1453