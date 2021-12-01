مساعد وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية النمساوي

وقال موفد وكالة ارنا الى فيينا ان كبير المفاوضين الإيرانيين التقى بوزير الخارجية النمساوي في اطار المشاورات الدبلوماسية حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والدولية ومفاوضات فيينا الرامية لالغاء الحظر الاميركي الاحادي الجائر عن ايران.

وتسعى النمسا بصفتها مضيفة المفاوضات الى إنجاح هذه العملية الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق نهائي لإضافة صفحة أخرى إلى تاريخها في استضافة المفاوضات الدولية الهامة.

وبدأ اليوم، الاجتماع الثاني لفريق العمل لرفع الحظر على مستوى الخبراء بحضور مندوبي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 1+4 والاتحاد الاوروبي في فندق كوبورغ في فيينا.

واستأنف فريق العمل لرفع الحظر عن ايران، عمله امس الثلاثاء بعد اتفاق تم التوصل إليه اول امس الاثنين من قبل المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد الإيراني ودول مجموعة 1+4 في فيينا.

وفي اجتماع امس، شرح المفاوضون الايرانيون وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدموا مقترحات جديدة حول كيفية التقدم بالمفاوضات، واكدوا ضرورة الرفع المؤثر للحظر ضد الشعب الايراني وحثوا سائر الاعضاء على المشاركة البناءة في المفاوضات.

يذكر ان الجولة الجديدة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 1+4 انطلقت الاثنين الماضي في فيينا ويركز الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقري على موضوع رفع الحظر الظالم عن ايران.

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