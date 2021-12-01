متحدث الخارجية : لا وجود لأي علاقة عسكرية بين ايران واليمن

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، ان تصريحات "خطيب زادة" هذه، جاءت ردا على نبأ "هجوم التحالف المزعوم بقيادة السعودية ضد اليمن"، واستهداف ما يسمى بـ "معقل سري لخبراء بالحرس الثوري في صنعاء".

ونفى متحدث الخارجية في هذا الخصوص، وجود اي علاقة عسكرية بين ايران واليمن.

واضاف : ان هكذا مزاعم لا اساس لها من الصحة، تأتي في سياق حرف الراي العام الدولي وافكار شعوب المنطقة عن جرائم الدول المعتدية.

واكد خطيب زادة، ان اطلاق هذه الشائعات المزيفة، لن يغير من واقع خطا الستراتيجية العسكرية لدول العدوان في اليمن.

انتهى ** ح ع