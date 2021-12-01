امير عبداللهیان: ایران جادة في مجال تطوير العلاقات مع الدول الافريقية

وخلال استقباله مساعد الخارجية الزيمبابوي دیفید موسابایانا في طهران الاربعاء اكد امير عبداللهيان على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واعتبر وزير الخارجية الايراني توسيع التعاون التجاري والاقتصادي باستخدام الأساليب المبتكرة في مختلف المجالات مثل الزراعة خارج الحدود الوطنية وتصدير المعدات وبيع المنتجات البتروكيماوية والخدمات الفنية والهندسية بانه من الطاقات المتاحة على صعيد العلاقات بين البلدين. .

ووصف أمير عبد اللهيان التعاون البرلماني بين البلدين بأنه مهم، معربا عن أمله في أن يكون تبادل الوفود بين برلماني البلدين على مختلف المستويات بهدف تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتمهيد الطريق لتوسيع التعاون بين البلدين جديا ضمن جدول الاعمال.

كما اكد وزير الخارجية الايراني خلال هذا اللقاء على أهمية تعاون الدول المفروضة عليها اجراءات حظر ظالمة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، في المحافل والمنظمات الدولية من أجل مواجهة السياسات الأحادية والخارجة عن القانون على صعيد فرض الحظر.

من جانبه قدم مساعد الخارجية الزيمبابوي خلال اللقاء عرضا للقاءاته مع المسؤولين المعنيين في البلاد، معلنا استعداد بلاده لعقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في طهران.

ووصف دیفید موسابایانا بالمهم تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع بلاده في مجالات الزراعة والصحة والعلاج وتسهيل دخول الادوية الايرانية لسوق زيمبابوي والاستفادة من خبرات ايران في مختلف الاصعدة ومنها تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والوقود.

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