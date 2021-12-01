مندوب ايران: تقرير الوكالة الذرية وثيقة فنية اعتيادية

وقال غائبي في تصريح صحفي مساء الاربعاء: ان التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الانشطة النووية الايرانية هو تقرير محدث بشان الاجراءات المنجزة التي اطلعت ايران بها الوكالة على اساس النهج المعتاد عليه.

واضاف: ان الوكالة وضمن انجاز عملية التحقق المنتظمة حولها (الانشطة النووية الايرانية) تقوم باطلاع اعضائها.

ووفقا لهذا التقرير فقد بدات ايران عملية ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي IR-6 في منشاة فوردو لانتاج هكزافلوريد اليورانيوم بدرجة تخصيب 20 بالمائة وسمحت ايران للوكالة باجراء عملية التحقق في هذه المنشأة.

انتهى ** 2342