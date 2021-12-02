اية الله رئيسي يهنئ باليوم الوطني في جمهورية لاوس

وتطلع اية الله رئيسي في برقية التهنئة، بذل الجهود من جانب مسؤولي البلدين لتوسيع العلاقات الثنائيف في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب رئيس الجمهورية الى نظيره اللاوسي : انني اقدم خالص التهاني الى فخامتكم وشعبكم لمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني لجمهروية لاوس الديمقراطية الشعبية.

كما نوه بالعلاقات الجيدة والتعاون القائد على اسس الصداقة الذي يجمع بين طهران و فيينتيان؛ قائلا : انني اتطلع بان تفضي جهود مسؤولي البلدين الى الارتقاء بمستوى الاواصر الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واعرب اية الله رئيسي عن امانيه، بالسلامة والازدهار لرئيس جمهورية لاوس، ولشعب هذا البلد بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع