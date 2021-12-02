مسؤول : ايران ترحب بإعادة انتخاب "بوليكاشفيلي" امينا عاما لمنظمة السياحة العالمية

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير السياحة الايراني باجتماع الجمعية العامة للسياحة العالمية (UNWTO) الذي انعقد اليوم الخميس لنسخته الرابعة والعشرين، وردا على الشكوك التي طرحها ممثلو بعض الدول حول اعادة انتخاب الاخير لشغل هذا المنصب.

واضاف "شالبافيان"، ان طهران تدعم انتخاب الاخير، كما تؤيد عملية الاقتراع التي جرت في هذا السياق.

يذكر ان بوليكاشفيلي حاز خلال عملية التصويت التي اجريت خلال الاجتماع، على اغلبية الاراء ليتقلد من جديد مهام الامين العامة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة ما بين 2022 و2025.

انتهى ** ح ع