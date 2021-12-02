متحدث الخارجية : الوفود المفاوضة في فيينا لا تتلقى الاوامر من الكيان "الاسرائيلي"

واضاف : ليس من المستغرب أن الكيان القائم على الحروب والتوترات والإغتيالات يكره الحوار على الدوام.
واكد المتحدث باسم الخارجية، ان الوفود الحاضرة في فيينا سوف لن تتلقى الاوامر من مقر اقامة رئيس الوزراء الاسرائيلي.
انتهى ** ح ع
طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر /ارنا –اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، ان الوفود المفاوضة الحاضرة في فيينا، لا تتلقى الاوامر من مقر اقامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني.
واضاف : ليس من المستغرب أن الكيان القائم على الحروب والتوترات والإغتيالات يكره الحوار على الدوام.
واكد المتحدث باسم الخارجية، ان الوفود الحاضرة في فيينا سوف لن تتلقى الاوامر من مقر اقامة رئيس الوزراء الاسرائيلي.
انتهى ** ح ع
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