باقري كني : التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية شكل محور اللقاء مع غروسي 

وفي تصريح لموفد "ارنا" مساء اليوم، قال باقري كني : لقد تحدثنا حول مجالات التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردا على سؤال بشان التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "تقدم البرنامج النووي الايراني"، وهل تم التطرق اليه في هذا الاجتماع ؟ صرح نائب وزير الخارجية : كلا، لقد تحدثنا حول التعاون بين طهران والوكالة.

الى ذلك، اعلنت البعثة الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، عبر تغريدة اعقبت لقاء باقري كني وغروسي، ان "المباحثات الثنائية جرت في اجواء بناءة".

واكد المصدر نفسه، ان "ايران لديها رغبة حقيقية لمواصلة التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وايضا التعامل الفاعل فيما يخص مفاوضات فيينا".

من جانبه، كتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة له ايضا، "اننا تباحثنا بشأن التبادل الحالي في اطار مفاوضات الاتفاق النووي، وايضا القضايا المتعلقة بنشاطات الجانبين".

انتهى ** ح ع