قائد الثورة يعزي بوفاة آية الله السيد رضي شيرازي

وفي بيان اصدره اليوم الخميس تقدم سماحته بالتعازي بوفاة العالم الكبير الحاج السيد رضي شيرازي (رحمة الله عليه) الذي كان من احفاد الحامل الكبير لراية الاسلام والتشيع والمقارع للاستعمار في القرن 14 هجري المرحوم ميرزا شيرازي الكبير، تقدم بالتعازي للحوزة العلمية بطهران وتلامذته ومريديه وآل شيرازي الشامخ خاصة الاسرة المكرمة وذويه، داعيا الباري تعالى له بالرحمة والمغفرة والدرجات العلى في جنان النعيم.

يذكر ان آية الله الحاج السيد رضي شيرازي المجتهد والفقيه والفيلسوف والاستاذ البارز في الحوزة العلمية بطهران قد وافته المنية يوم امس عن عمر يناهز 93 عاما.

وكان الفقيد من مريدي الامام الخميني (رض) ومن المواكبين والداعين للثورة الاسلامية وقد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل زمرة "فرقان" الارهابية عام 1979 .

انتهى ** 2342