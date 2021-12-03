اليوم الرابع لمفاوضات فيينا؛ دراسة نصوص ايران المقترحة

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد الى فيينا انه جرت صباح ومساء الخميس لقاءات بين رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري ومساعد الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث.

كما اجتمع فريقا عمل "رفع الحظر" و"القضايا النووية" الخميس بمشاركة وفود خبراء ايران ومجموعة "4+1" والتي تمت فيها دراسة النصوص والمقترحات المطروحة من جانب ايران.

فضلا عن ذلك جرى اجتماع ثنائي بين رئيس الوفد الايراني علي باقري ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اكد خلاله باقري على مواصلة التعاون الفني من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة الذرية داعيا الوكالة لاداء دور ايجابي وبناء.

وكتب باقري في تغريدة له عقب اللقاء: أجريت محادثات مثمرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بهدف مواصلة التعاون التقني بين إيران والوكالة الدولية.

واضاف: لقد اكدت على ارادة ايران القوية على مواصلة المشاركة الفاعلة والايجابية في مفاوضات فيينا، وان الوكالة الدولية قادرة على ايفاء دور فني وبناء في هذا الخصوص.

وبعد ان سلمت ايران نصوص مقترحاتها لمجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي، تفيد انباء عن احتمال عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة. وتضيف الانباء بان هذا الاجتماع جاء بطلب من الطرف الاوروبي للعودة الى العواصم ودراسة النصوص الايرانية المقترحة.

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