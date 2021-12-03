تسجيل 6 أنواع من التمور الإيرانية عالميا

وأضاف السيد مهدي ميرصالحي في حوار مع وكالة ارنا اليوم الجمعة: "وفقًا لهذا فإنه تم تسجيل 6 أنواع من التمور الايرانية بما في ذلك "كبكاب" و"زاهدي الذهبي" في بوشهر و"استعمران" خوزستان و"بيارم" حاج آباد التابعة لمحافظة هرمزكان و"ربي" لسيستان وبلوشستان و"مضافتي بم" في كرمان عالميا.

وقال بانه أصدر مجلس الوزراء قرارا تلزم بموجبه وزارة صناعة والمناجم والتجارة بتسجيل منتجات الصادرات الإيرانية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابع ميرصالحي: ان"المنتجات المسجلة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية شملت المنتجات الاستراتيجية والتصديرية وفي الوقت الحالي تم تسجيل 55 منتجا إيرانيا في هذه المنظمة".

انتهى** 1453