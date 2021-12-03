٠٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٤٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84564063
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باقري لإرنا:

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد اليوم

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد اليوم

فيينا/ 3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أكد كبير المفاوضين النوويين الايرانيين بعد لقائه المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وقال: تم اتخاذ الترتيبات الأخيرة لعقد هذا الاجتماع مع السيد مورا.

واضاف علي باقري ظهر اليوم الجمعة لمراسل (إرنا) في فيينا ردا على سؤال حول ما إذا كان قدتمت أيضا مناقشة نص الاقتراح الإيراني لمجموعة4+1: بانه "كان من المفترض أن نستمع إلى آراء الجانب الآخر في اجتماع اللجنة المشتركة. . "

وبحسب إعلان صادر عن الاتحاد الأوروبي للصحفيين المقيمين في فيينا، فإنه سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت فيينا (15:30 بتوقيت طهران) في فندق كوبورغ.

وعقد هذا الاجتماع جاء بطلب من الطرف الاوروبي للعودة الى العواصم ودراسة النصوص الايرانية المقترحة.

وسلمت ايران نصوص مقترحاتها لمجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي وقال باقري إنه إذا كان الطرف الآخر مستعدا لمواصلة المفاوضات فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا ترى مشكلة في هذا المجال وهي في فيينا لمواصلة المفاوضات.

انتهى** 1453

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