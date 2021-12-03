اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد اليوم

واضاف علي باقري ظهر اليوم الجمعة لمراسل (إرنا) في فيينا ردا على سؤال حول ما إذا كان قدتمت أيضا مناقشة نص الاقتراح الإيراني لمجموعة4+1: بانه "كان من المفترض أن نستمع إلى آراء الجانب الآخر في اجتماع اللجنة المشتركة. . "

وبحسب إعلان صادر عن الاتحاد الأوروبي للصحفيين المقيمين في فيينا، فإنه سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت فيينا (15:30 بتوقيت طهران) في فندق كوبورغ.

وعقد هذا الاجتماع جاء بطلب من الطرف الاوروبي للعودة الى العواصم ودراسة النصوص الايرانية المقترحة.

وسلمت ايران نصوص مقترحاتها لمجموعة "4+1" والاتحاد الاوروبي وقال باقري إنه إذا كان الطرف الآخر مستعدا لمواصلة المفاوضات فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا ترى مشكلة في هذا المجال وهي في فيينا لمواصلة المفاوضات.

انتهى** 1453