وزارة الصحة : تراجع الوفيات اليومية بكورونا الى 78 حالة

واضافت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول آخر حصيلة تفشي كورونا داخل البلاد، ان الفحوصات التي اجريت منذ أمس الخميس لغاية اليوم الجمعة، سجلت 3 الاف و603 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس في ايران الى 6 ملايين و129 الفا و199 شخصا.

وعن حالات الشفاء من مرض كورونا، فقد نوّه البيان بأن اجمالي عدد المتعافين في ايران ارتفع الى 5 ملايين و908 الفا و901 شخصا.

كما أشارت وزارة الصحة في بيانها الصادر اليوم، الى توزيع 106 ملايين و867 الفا و595 جرعة (بما يشمل الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد لحد الان.

واخذ انتشار فيروس كورونا في ايران وعدد الوفيات الناجمة عنه منحى تنازليا فی شهر تشرین الاول /اكتوبر لينخفض دون المئتين يوميا بعدما ارتفع عدد الوفيات اليومية ليبلغ 709 شخصا في 24 اب/اغسطس الماضي. واستمر المنحى التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا لينخفض تحت المئة يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بفضل مراعاة التوصيات الصحية وتلقى عدد كبير من الايرانيين اللقاح المضاد لكورونا.

انتهى** 1453