اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يبدا أعماله في فيينا

وافاد مراسل ارنا بانه عقد الاجتماع على مستوى مساعدي وزير الخارجية والمدراء السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة1+4 برئاسة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني والمنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا و يترأس علي باقري كني، الذي وصل فيينا السبت الماضي الوفد الإيراني.

وانعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة بناء على طلب الأطراف الأوروبية لأنهم كانوا يريدون دراسة النصوص المقترحة لإيران في العواصم.

وسلمت ايران نصوص مقترحاتها لمجموعة 1+4 والاتحاد الاوروبي وقال باقري إنه إذا كان الطرف الآخر مستعدا لمواصلة المفاوضات فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا ترى مشكلة في هذا المجال وهي في فيينا لمواصلة المفاوضات.

انتهى** 1453