٠٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84564298
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انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم

انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم

طهران / 3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- وصف مندوب الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا مفاوضات فيينا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" بانها واقعية، محتملا ان تصل المفاوضات الى نتيجة بعد استئنافها يوم الاربعاء او الخميس المقبل.

وقال مورا، عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا اليوم الجمعة، إن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الاطراف المقترحات المقدمة.

واضاف: إن مفاوضات مثمرة قد اجريت مع الوفد الايراني المفاوض الجديد.

ومن دون الاشارة الى عدم التزام اميركا والاطراف الاوروبية بتعهداتها قال: إن المفاوضات النووية مع ايران سوف لن تكون الى ما لا نهاية.

يذكر ان وفود ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) قد عقدت بفيينا اليوم الجمعة اجتماعها الختامي وقررت العودة الى بلدانها لدراسة مقترحات ايران وإعداد الردود عليها ومن ثم استئناف المفاوضات في الاسبوع المقبل.

انتهى ** 2342

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