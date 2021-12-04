سباحة مراهقة تحرز لقب أفضل سباح في ايران

السباحة الايرانية "ويستا فروزش"، المولودة عام 2009 في مدينة شيراز (مركز محافظة فارس جنوب ايران) حصلت على لقب أفضل سباح في إيران خلال المسابقات التي جرت قبل نحو شهر في العاصمة طهران.

وقالت فروزش في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت: بالفوز بلقب أفضل سباح في إيران، أردت أن أثبت انه يمكن الوصول الى مبتغانا في حال تحديد هدف لانفسنا كما انني لن أدخر جهداً لكي اكون فخرا لبلدي.

وفي منافسات السباحة القصيرة التي أقيمت في العاصمة طهران في 19 أكتوبر / تشرين الأول، حصد فريق محافظة فارس (جنوب غرب البلاد) اربعة ميداليات ذهبية وفضيتين وفاز بالبطولة.

انتهى**3276