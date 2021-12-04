٠٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٥٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84564562
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ايران تحرز 23 ميدالية في اليوم الاول لدورة ألالعاب الباراسيوية في البحرين

ايران تحرز 23 ميدالية في اليوم الاول لدورة ألالعاب الباراسيوية في البحرين

طهران/ 4 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- احرز المنتخب الايراني لالعاب القوى في اليوم الأول من الدورة الرابعة من ألالعاب الباراسيوية للشباب في البحرين 2021 23 ميدالية ملونة.

وافادت ارنا اليوم السبت بانها تقام النسخة الرابعة من دورة ألالعاب البارآسيوية في الفترة من 2 إلى6 ديسمبر بمشاركة ما يقرب من 800 رياضي في 9  فروع رياضية وتم ايفاد المنتخب الايراني المكون من 111 رياضيا في فروع بارا تنس، والباراتكواندو، والساحة والميدان، والسباحة، ورفع الأثقال، وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وتحمل القافلة الايرانية فی المنامة اسم "المدافعون عن الصحة" ويترأسها السكرتير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية محمد تابع.
وفاز الممثلون الشباب لاتحاد ألعاب للمعاقين واتحاد المكفوفين وضعاف البصر بـ 23 ميدالية ملونة في اليوم الأول من المسابقة و هي 6 ميداليات ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية كما فاز الفريق الايراني في قسم المكفوفين وضعاف البصر ، بثلاث ميداليات ذهبية و 4 فضية و برونزية واحدة.

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