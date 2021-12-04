٠٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٢:٢٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84564805
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باقري كني: لا يمكن رفض المقترحات التي قدمتها ايران إلى الأطراف الأخرى

باقري كني: لا يمكن رفض المقترحات التي قدمتها ايران إلى الأطراف الأخرى

طهران/ 4 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- قال مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، إن المقترحات التي قدمها إلى الأطراف الأخرى "لا يمكن رفضها لأنها تعتمد على بنود الاتفاق النووي في 2015"، مشيراً إلى أن هناک مقترح ثالث سيعرض على الأطراف الأخرى في حال قبولها بالمسودتين الايرانيتين.

وقال باقري كني في تصريح خاص لقناة الجزیرة ان لدی ایران مقترح ثالث، سيقدم فور قبول القوى الدولية للمقترحين الأولين.

وشدد على أن المقترحات الإيرانية لا يمكن رفضها، كونها تعتمد على بنود اتفاق 2015.

وقال :عرضنا آراء الفريق المفاوض الإيراني بشكل مستدل وموثق على شكل وثيقتين على الجانب الآخر ضمن مجالين، أحدهما حول موضوع رفع الحظر غير القانوني والجائر، و الثاني حول الموضوع النووي،ويعتبر كلاهما قضيتان رئيسيتان في الاتفاق النووي.

وقال إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، نفى المزاعم بشأن استعداد ایران فنيًّا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، مؤکدا :لن تخرج إيران عن التزاماتها النووية.

ولفت إلى أن “هناك لاعبون خارجيون يبذلون جهودًا لتعطيل المحادثات”، معلنًا أن “إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمة إيران، لأن ذلك سيؤدي الى نهايتها”.

انتهی ** 3280 

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