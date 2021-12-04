٠٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ٤:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84565238
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مصدر مسؤول : مسؤول امني قرغيزي يزور البلاد

مصدر مسؤول : مسؤول امني قرغيزي يزور البلاد

طهران / 4 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلنت امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، في بيان، ان نائب رئيس مجلس الامن القومي القرغيزي "بيك مصدقوف"، وصل اليوم السبت الى طهران؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام.

واضاف البيان، ان "مصدقوف" سيلتقي خلال زيارته الرسمية للبلاد، امين المجلس الاعى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، وعددا من كبار المسؤولين السياسيين والامنيين الايرانيين. 

انتهى ** ح ع 

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