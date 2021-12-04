مصدر مسؤول : مسؤول امني قرغيزي يزور البلاد

واضاف البيان، ان "مصدقوف" سيلتقي خلال زيارته الرسمية للبلاد، امين المجلس الاعى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، وعددا من كبار المسؤولين السياسيين والامنيين الايرانيين.
انتهى ** ح ع
طهران / 4 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلنت امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، في بيان، ان نائب رئيس مجلس الامن القومي القرغيزي "بيك مصدقوف"، وصل اليوم السبت الى طهران؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام.
واضاف البيان، ان "مصدقوف" سيلتقي خلال زيارته الرسمية للبلاد، امين المجلس الاعى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، وعددا من كبار المسؤولين السياسيين والامنيين الايرانيين.
انتهى ** ح ع
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