لاعبة ايرانية تحرز الميدالية الفضية لرياضة الريشة الطائرة الباراسيوية 

وتمكنت اللاعبة "جهان بناه" من اجتياز غريمتها الاماراتية خلال منافسات الريشة الطائرة الباراسيوية بينما خسرت امام لاعبة من الهند، لتحقق الفوز من جديد اليوم على منافستها الطاجيكية وتحرز المدالية في هذه البطولة.

وبهذه النتيجة، فقد منحت السيدة جهان بناه، رياضة الريشة الطائرة الايرانية، اول ميدالية دولية بعد مرور 50 عاما على الميدالية السابقة.

يذكر ان الدورة الرابعة للالعاب الباراسيوية بدات منذ يوم الخميس 2 ديسمبر في البحرين، وهي مستمرة لغاية الاثنين القادم 6 ديسمبر 2021؛ بمشاركة 800 لاعب في 9 فروع رياضية مختلفة؛ وتضم البعثة الرياضية الايرانية الى هذه الالعاب، 111 لاعبا في كافة المجالات التسع.

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