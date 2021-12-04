٠٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٢٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84565481
٠ Persons

سمات

لاعبة ايرانية تحرز الميدالية الفضية لرياضة الريشة الطائرة الباراسيوية 

لاعبة ايرانية تحرز الميدالية الفضية لرياضة الريشة الطائرة الباراسيوية 

طهران / 4 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – فازت اللاعبة الايرانية "شادي جهان بناه" بالميدالية الفضية في منافسات الريشة الطائرة ضمن الالعاب الاسيوية للمعاقين 2021 المقامة في البحرين.

وتمكنت اللاعبة "جهان بناه" من اجتياز غريمتها الاماراتية خلال منافسات الريشة الطائرة الباراسيوية بينما خسرت امام لاعبة من الهند، لتحقق الفوز من جديد اليوم على منافستها الطاجيكية وتحرز المدالية في هذه البطولة.

وبهذه النتيجة، فقد منحت السيدة جهان بناه، رياضة الريشة الطائرة الايرانية، اول ميدالية دولية بعد مرور 50 عاما على الميدالية السابقة.

يذكر ان الدورة الرابعة للالعاب الباراسيوية بدات منذ يوم الخميس 2 ديسمبر في البحرين، وهي مستمرة لغاية الاثنين القادم 6 ديسمبر 2021؛ بمشاركة 800 لاعب في 9 فروع رياضية مختلفة؛ وتضم البعثة الرياضية الايرانية الى هذه الالعاب، 111 لاعبا في كافة المجالات التسع. 

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha