متحدث الجيش الايراني: صاروخ الدفاع الجوي الذي اطلق في سماء نطنز كان اختبارا

وقال العميد تقي خاني في تصريح ادلى به للقناة الاولى في التلفزيون الايراني مساء اليوم السبت: ان هذا الاختبار جرى لتقييم المنظومات الصاروخية الموجودة في المنطقة وان مثل هذه التمرينات تجري في اجواء آمنة تماما وبالتنسيق الكامل مع الشبكة الشاملة للدفاع الجوي.

وكان مصدر محلي مطلع قد اعلن بان الانفجار الذي سمع دويه في سماء المنطقة الصحراوية لمدينة نطنز لا علاقة له بالمنشأة النووية ولم تقع اي اضرار جراء ذلك وان الحادث قيد التحقيق.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا": ان هذا الانفجار وقع في الساعة 8 و 15 دقيقة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (4 و 45 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش) في سماء المنطقة الصحراوية لمدينة نطنز ولا علاقة له بالمنشأة النووية.

واوضح بانه لم يحدث اي اشتباك جوي في المنطقة واضاف: ان هذه الاطلاقة للدفاع الجوي في المنطقة الصحراوية للمدينة لا داعي للقلق منها وان القضية الان قيد التحقيق.

وكان حاكم مدينة نطنز قد اكد في تصريح لوكالة "ارنا" سماع صوت الانفجار في المنطقة وقال ان القوى الامنية تحقق في الحادث في الوقت الحاضر.

واوضح بانه وفق التحقيقات المبدئية التي جرت حول الحادث لم تحدث اي اضرار للاماكن السكنية او مبنى ما وان الحادث قيد التحقيق.

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