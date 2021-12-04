التعادل السلبي خيّم على ديربي العاصمة طهران بين برسبوليس واستقلال

جاء ذلك خلال المباراة التي جرت مساء السبت بين استقلال طهران وبرسبوليس في اطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم السبت على ملعب آزادي ، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ولم تشهد المباراة فرصا حقيقية للفريقين وكانت خالية من اللمحات الفنية والعروض المثيرة التي شهدها العديد من مباريات الدربي بين الفريقين.

وفي مجموع مباريات الديربي حقق استقلال طهران 26 انتصارًا فيما حقق برسبوليس 25 انتصارًا وانتهت 46 مباراة بالتعادل حتى الآن.

وفي مباراة مهمة اخرى من الاسبوع الثامن للدوري الممتاز هزم نادي كل كهر سيرجان سباهان اصفهان 4-2 ليتصدر الدوري بفارق الاهداف عن سباهان برصيد 16 نقطة فيما حل برسبوليس ثالثا برصيد 15 نقطة وتقدم استقلال طهران الى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

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