٠٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٥:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84565644
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مساعد رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات واسعة منذ بدء مهامها

مساعد رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات واسعة منذ بدء مهامها

كرمان / 5 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اشار مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية محمد حسيني الى ان الحكومة ورغم الظروف الصعبة التي تسلمت فيها مهام عملها تمكنت خلال المائة يوم الماضية من اتخاذ خطوات واسعة في مختلف المجالات.

وقال حسيني في تصريح له خلال ملتقى "القوى الثورية" المنعقد في محافظة كرمان جنوب شرق ايران السبت: لقد كان هنالك الكثير من المشاكل في البداية مثل انقطاع التيار الكهربائي وتفشي كورونا الا انه تم خلال الفترة المذكورة تم اتخاذ اجراءات بارزة وقيمة من قبل الحكومة.

واشار الى مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" قائلا: لقد كنا نقوم نحن بمناقشات منطقية ومستدلة الا ان الطرف الغربي كان منفعلا في المفاوضات، والنقطة المهمة هي انه حينما نقف امام الغربيين يجب ان ناخذ جميع الامور بنظر الاعتبار.  

وفيما يتعلق بسياسة الحكومة في تطوير العلاقات مع الجوار قال: اننا نتابع على الصعيد العالمي تطوير التعاون مع الجيران والدول الاخرى وقد حققنا نجاحات جيدة في هذا المجال.

انتهى ** 2342

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