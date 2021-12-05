مدير الحوزات العلمية يؤكد ضرورة التلاحم والتضامن في صفوف الامة الاسلامية

وخلال استقباله اعضاء اتحاد علماء الجعفرية في تركيا (جابر) امس السبت قال آية الله اعرافي: ان خدمات مسجد "زينبية" (في اسطنبول) واتحاد علماء الجعفرية في تركيا لمسلمي العالم جديرة بالاشادة وباعثة على الفخر كثيرا وبامكان هذا المسجد ان يشكل قطبا للانشطة الدينية والثقافية ليس في تركيا فحسب بل في المنطقة ايضا.

واشار الى المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الامة الاسلامية واضاف: ان تشتت الامة الاسلامية وابتعادها عن بعضها بعضا يشكل الداء الاكبر الذي تواجهه رغم الطاقات العظيمة التي يمتلكها العالم الاسلامي.

وتابع امام الجمعة في مدينة قم المقدسة: انه على الدول الاسلامية اتخاذ الخطى بعزة من اجل شموخ الاسلام وان لا تتصرف بانفعال امام الغرب ولا ان تقوم باعمال عنيفة ومتطرفة. هذا هو منطق الاسلام الذي علمنا اياه، والثورة الاسلامية داعية له.

واكد آية الله اعرافي اهمية التضامن والتلاحم والتعاضد في صفوف الامة الاسلامية وقال: انه علينا بصفة علماء دين تربية نماذج كبرى من النواحي العلمية والمعنوية والاخلاقية.

واشار عضو رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم الى زيارته التي قام بها الى تركيا وتفقده المراكز العلمية والجامعية، مؤكدا ضرورة تعزيز المراكز الدينية صلاتها مع المراكز الجامعية وقال: ان العلاقات والتواصل بين علماء الدين واساتذة الجامعة بامكانه ان يتحول الى نافذة مهمة لنشر المعارف في مختلف المستويات الاجتماعية.

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