مستشار الأمن الوطني الاماراتي یزور طهران غدا

وافادت ارنا الیوم الاحد نقلا عن امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد يتوجه غدا الاثنين إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من ممثل قائد الثورة الاسلامیة الایرانیة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا الأدميرال علي شمخاني ومن المقرر ان يلتقي بن زايد خلال هذه الزيارة نظيره الإيراني وعددا اخر من كبار المسؤولين في البلاد.

وتهدف الزيارة إلى "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة".

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