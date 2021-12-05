وزير الخارجية السوري يزور طهران اليوم

وافادت «الوطن السوري» الیوم الاحد نقلا عن مصادر مطلعة في طهران، أن الوفد يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

وحسب المصادر فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين ستبحث في تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الحکومة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.

واستقبلت سورية قبل أيام وفداً اقتصادياً إيرانياً كبيراً برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة المعارض في التاسع والعشرين من الشهر الفائت.

كما استقبلت دمشق في التاسع من تشرين أول الماضي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتقى الرئيس بشار الأسد وجرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيزها، من خلال وضع برامج عمل تنفيذية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في كل المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، كما تم بحث التطورات الميدانية على الأرض في سورية، حيث شدد الرئيس السوري بشار الأسد على الاستمرار في تحرير كل الأراضي من الإرهاب وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي عليها.

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