لجنة الامن القومي النيابية ناقشت التطورات في افغانستان ومنطقة القوقاز

وقال "عباس زادة" في معرض شرحه لوقائع اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاحد، ان الاجتماع عقد بحضور مبعوث الجمهورية الاسلامية الايرانية الى افغانستان "حسن كاظمي قمي"، والسفير الايراني لدى ارمينيا.

ولفت، بأن "ستراتيجية تشكيل دولة شاملة تضم كافة الاقوام والتيارات الافغانية"، شكل احد محاور اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية؛ مؤكدا ان ايران تبذل جهدها لتقريب المواقف بين جميع دول الجوار الافغاني المؤثرة في شؤون افغانستان، قبال هذه الستراتيجية.

وتابع المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان اجتماع اللجنة استضاف اليوم ايضا السفير الايراني لدى ارمينيا؛ حيث قدم الاخير تقريرا بشان اخر التطورات في جمهورية ارمينيا ومنطقة القوقاز.

وصرح، انه تم خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة القوقاز وزيادة صادرات السلع الايرانية الى ارمينيا وسط الصراعات الراهنة، والاستفادة من التجارب المكتسبة هناك من اجل توسيع العلاقات مع سائر البلدان.

وفي الختام، اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، ان اللجنة ستعقد اجتماعها القادم، بعد غد الثلاثاء، في مقر الخارجية بحضور نائبي وزير الخارجية وكبير الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا، لمناقشة التطورات والقضايا المختلفة.

انتهى** ح ع