تفكيك عصابتين لتهريب السلاح في محافظة خوزستان

وقال العميد صالحي في تصريح له اليوم الاحد: انه وفي ظل الاجراءات الاستخبارية والعملانية تمكنت شرطة الامن العام في محافظة خوزستان من رصد وتفكيك عصابتين لتهريب السلاح والعتاد في مدينتي اهواز وحميدية.

واضاف: تم في هذه العمليات المقتدرة القبض على 3 من العناصر الرئيسية وضبط 22 بندقية كلاشينكوف ومسدسا وكمية ملحوظة من العتاد من وكري العصابتين.

وكان قائد قوى الامن الداخلي في خوزستان قد اعلن قبل عدة ايام ايضا عن اعتقال رئيس عصابة لتهريب السلاح وضبط 11 مسدسا.

كما اعلنت استخبارات الحرس الثوري اليوم عن تفكيك شبكة لتهريب أسلحة وعتاد حربي في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

اذ انه وفي ظل جهود استخبارات فيلق "وليعصر (عج)" التابع للحرس الثوري في محافظة خوزستان، تم تفكيك شبكة تهريب أسلحة وعتاد حربي بغية تسليح العناصر المناوئة للثورة والاشرار بهدف زعزعة الأمن وتنفيذ عمليات تخريب في انحاء مختلفة بالمحافظة.

وتم خلال هذه العملية ضبط 43 مسدسا ومدفع رشاش وبندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف وأربع بنادق صيد وكمية كبيرة من العتاد.

انتهى ** 2342