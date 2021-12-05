٠٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84566880
٠ Persons

سمات

مساعد وزير الصحة: نظام السيطرة الذكية على كورونا يبدا تطبيقه اليوم

مساعد وزير الصحة: نظام السيطرة الذكية على كورونا يبدا تطبيقه اليوم

طهران/ 6 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كمال حديري بان نظام السيطرة الذكية على كورونا سيبدا تطبيقه في البلاد بدءا من اليوم الاثنين.

وقال حيدري في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاحد: تقرر في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ان يبدا من اليوم تطبيق نظام السيطرة الذكية على كورونا اي ان الافراد الحاملين لبطاقة التطعيم بلقاح كورونا يمكنهم الحضور في الاماكن المغلقة مع التزام التوصيات الصحية حسب اهمية الموضوع وتعداد المراجعات.

واضاف: ان حضور الافراد في اماكن مثل المدارس ودور السنما والاندية ووسائط النقل مثل الطائرات والحافلات والقطارات يجب ان يتم بعرض بطاقة التطعيم فيما الافراد الذين لا يحملون مثل هذه البطاقة يتوجب عليهم الخضوع لاختبار PCR  للتاكد من عدم اصابتهم بالمرض.

واوضح بان الافراد الذين لم يحصلوا على بطاقة التطعيم بلقاح كورونا يمكنهم الحصول عليه من خلال منظومة salamat.gov .

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha