مساعد وزير الصحة: نظام السيطرة الذكية على كورونا يبدا تطبيقه اليوم

وقال حيدري في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاحد: تقرر في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ان يبدا من اليوم تطبيق نظام السيطرة الذكية على كورونا اي ان الافراد الحاملين لبطاقة التطعيم بلقاح كورونا يمكنهم الحضور في الاماكن المغلقة مع التزام التوصيات الصحية حسب اهمية الموضوع وتعداد المراجعات.

واضاف: ان حضور الافراد في اماكن مثل المدارس ودور السنما والاندية ووسائط النقل مثل الطائرات والحافلات والقطارات يجب ان يتم بعرض بطاقة التطعيم فيما الافراد الذين لا يحملون مثل هذه البطاقة يتوجب عليهم الخضوع لاختبار PCR للتاكد من عدم اصابتهم بالمرض.

واوضح بان الافراد الذين لم يحصلوا على بطاقة التطعيم بلقاح كورونا يمكنهم الحصول عليه من خلال منظومة salamat.gov .

انتهى ** 2342